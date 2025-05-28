Задачи текущие - контроль личный. Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов

На состоявшемся накануне совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил несколько задач по первоочередным на данный момент для региона вопросам.

Так, глава региона отметил высокую вовлеченность жителей области в предварительное электронное голосование, организованное «Единой Россией». Уже приняли участие почти 240 тысяч человек. По степени активности жителей Челябинская область стала лидером в УрФО.

«Предстоящие выборы имеют особое значение – их результаты определят политический курс региона на ближайшие пять лет. Крайне важно, чтобы в них участвовали и те, кто сегодня защищает страну – участники специальной военной операции», – подчеркнул Алексей Текслер.

Далее он напомнил участникам совещания, что реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» вступает в активную фазу. 960 млн рублей распределены на 43 городских и муниципальных округа региона. Всего по плану предполагается обустроить 148 объектов.

Губернатор обратился к главам всех челябинских муниципалитетов с предложением ускорить процессы, связанные с благоустройством, взять их под личный контроль. И поставил задачу - постараться завершить все мероприятия к 1 сентября.

Глава региона также напомнил, что до 12 июня продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент в нем приняли участие 444 тысячи человек.

Кроме того, в Челябинской области завершился отбор проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который ежегодно проводит Минстрой РФ.

Заместитель губернатора Андрей Фалейчик, глава региональной межведомственной комиссии сообщил, что Челябинская область представит на конкурс проекты, которые подготовили Аша, Верхний Уфалей, Карталы, Коркино, Нязепетровск, Сим, Снежинск, Трехгорный, Южноуральск. К разработке каждого проекта были привлечены не только профессионалы, но и местные жители.

«Участие в конкурсе — это возможность привлечь дополнительные федеральные средства для создания комфортных общественных пространств. Проекты, одобренные комиссией, будут поданы на федеральный уровень после доработки с учетом рекомендаций экспертов», - отметил Андрей Фалейчик.

Отдельно в ходе совещания губернатор остановился на оценке качества мероприятий, прошедших в регионе в рамках празднования 80-летия Победы. Алексей Текслер высоко оценил их масштаб и содержательность. Напомним, только в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 360 тысяч южноуральцев.

В части проведения субботников в преддверии Дня Победы лучшими признаны Кизильский и Коркинский муниципальные округа и город Кыштым, муниципалитеты получат по 10, 7 и 5 млн рублей соответственно на благоустройство. Всего на Южном Урале в ходе субботников привели в порядок 400 млн кв. м общественных локаций.

Еще одним вопросом совещания стал ход посевной кампании. Несмотря на сложные погодные условия, темп аграрии набрали хороший - яровые культуры уже засеяны на 52%, картофель – на 75%. Губернатор призвал завершить работы к первой декаде июня.

По летней оздоровительной кампании, которая начинается в Челябинской области 28 мая, глава региона поручил обеспечить контроль за ее ходом и четкое межведомственное взаимодействие в этом вопросе. А главам муниципалитетов предложил также усилить контроль за пожарной безопасностью, обеспечив оперативное реагирование и ликвидацию ландшафтных пожаров на начальной стадии.

Отдельно Алексей Текслер остановился на задачах по организации фестиваля «Челябинская область – большая семья».

«Еще раз хочу сказать, что это уникальный формат, нигде в стране такого нет. Это исключительно наш формат, который мы придумали у нас в регионе, фактически каждое министерство и ведомство приближается к людям. Причем всё это делается в организованном виде. Соответственно, прошу министров, вице-губернаторов, как и в прошлом году, принять участие. Ну и, конечно, участие глав обязательно. Самое главное – это общение с людьми, привлечение людей. Уверен, что обратная связь от людей будет положительная», - подчеркнул Алексей Текслер.

Фестиваль «Челябинская область – большая семья будет в этот раз посвящен Году Защитника Отечества. Об этом сообщил министр молодежи Юрий Болдырев.

«В 2024 году была собрана обратная связь от жителей нашего региона, показавшая востребованность фестиваля. 2025 год в нашей стране объявлен Годом защитников Отечества и акцент фестиваля этого года будет сделан на оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, чествовании защитников нашей страны и популяризации добровольчества в целом. В фестивале примет участие Фонд защитников Отечества, - пояснил Юрий Болдырев.

В этом году фестиваль пойдет по единому маршруту с 4 июня по 6 сентября. Будет организовано 45 точек проведения. Для удобства населения все события состоятся на центральных площадях населённых пунктов ежедневно с 12:00 до 20:00 часов. Подробнее ознакомиться с маршрутом и программой фестиваля можно на сайте семья74.рф.