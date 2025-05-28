Уральской школьнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы пройти на ОГЭ

Школьнице из Свердловской области пришлось раздеться, чтобы попасть на сдачу ОГЭ. Об этом со ссылкой на учеников из Полевского сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьники утверждают, что металлоискатель сработал на бюстгальтер девочки в 16-й школе, и ей предложили его снять, якобы пригрозив, что иначе она останется на второй год. Охранники и учителя отвели девятиклассницу в отдельный кабинет, где та показала, что в ее нижнем белье ничего нет.

"У другого парня запищало в районе паха – он снял штаны, и проверяющие успокоились", - пишет канал.

Утверждается, что директор школы все отрицает – якобы в отдельных кабинетах детей никто не досматривал, а начальница городского управления образования заявила, что впервые слышит о проблеме.

Накануне.RU обратилось в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и пообещали сделать это позднее.

Напомним, в прошлом году в Воронеже школьников заставляли снимать одежду, чтобы пройти металлодетектор перед сдачей Единого государственного экзамена.