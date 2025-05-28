В Иркутской области подросток зарезал четырех сверстников и ранил еще четырех

В Иркутской области подросток напал на однокашников и убил четырех из них, еще четыре человека госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

ЧП произошло в Байкальске, в одном из частных домов СНТ "Горный Байкал". Группа подростков в возрасте 13-17 лет отмечала день рождения. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что вечеринка проводилась с разрешения родителей. В какой-то момент 17-летний молодой человек напал на присутствовавших с ножом.

Среди госпитализированных есть 14-летний подросток, он находится с раной шеи в крайне тяжелом состоянии. Погибшим от 13 до 16 лет.

Baza сообщает, что нападавший погиб.

Местные власти заявили, что подростки употребляли алкоголь.

В Иркутской области объявлен траур в связи с массовой гибелью детей.