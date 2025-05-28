В День защиты детей в Екатеринбурге пройдет праздник для любителей экстрима

В это воскресенье, 1 июня, в скейт-парке перед КРК "Уралец" пройдет "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он даст старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года. Событие станет настоящим праздником для всех любителей экстрима: с самого утра участники будут бороться за титул лучших в дисциплинах самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит.

В рамках мероприятия зрителей ждут яркие активности. Кубок Екатеринбурга – это не только соревнования, открытие сезона в стиле RCC Extreme, это еще и отдых для всей семьи. Регистрация начнется в 10 часов утра, а последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

"В этом году наше мероприятие проходит в День защиты детей, поэтому мы подготовили много активностей для маленьких зрителей. Это мастер-классы по баланс-борду и скейтборду. Зрители и спортсмены могут закастомить свои футболки и банданы с уникальными дизайнами, используя граффити и элементы уличного искусства, брендированные RCC Extreme. Художники аквагрима создадут неповторимый образ, наполненный экстремальным сюжетом, а уличные художники будут рисовать для зрителей авторские граффити в качестве подарка. Также любой желающий может поучаствовать в стихийных турнирах по панна-футболу и получить подарки за активность от ведущих", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.