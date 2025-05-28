28 Мая 2025
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Фото: Олег Ковалюк

В День защиты детей в Екатеринбурге пройдет праздник для любителей экстрима

В это воскресенье, 1 июня, в скейт-парке перед КРК "Уралец" пройдет "Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он даст старт новому сезону экстремальных видов спорта 2025 года. Событие станет настоящим праздником для всех любителей экстрима: с самого утра участники будут бороться за титул лучших в дисциплинах самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк, МТВ и скейтборд стрит.

Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme(2025)|Фото: Олег Ковалюк

В рамках мероприятия зрителей ждут яркие активности. Кубок Екатеринбурга – это не только соревнования, открытие сезона в стиле RCC Extreme, это еще и отдых для всей семьи. Регистрация начнется в 10 часов утра, а последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений.

Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme(2025)|Фото: Олег Ковалюк

"В этом году наше мероприятие проходит в День защиты детей, поэтому мы подготовили много активностей для маленьких зрителей. Это мастер-классы по баланс-борду и скейтборду. Зрители и спортсмены могут закастомить свои футболки и банданы с уникальными дизайнами, используя граффити и элементы уличного искусства, брендированные RCC Extreme. Художники аквагрима создадут неповторимый образ, наполненный экстремальным сюжетом, а уличные художники будут рисовать для зрителей авторские граффити в качестве подарка. Также любой желающий может поучаствовать в стихийных турнирах по панна-футболу и получить подарки за активность от ведущих", - рассказала менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.

Кубок города Екатеринбурга RCC Extreme(2025)|Фото: Олег Ковалюк

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

Теги: скейт-парк, RCC Extreme, День защиты детей, кубок, праздник, Екатеринбург


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