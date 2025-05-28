28 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Треть инженеров-радиоэлектронщиков идут торговать

Около трети выпускников российских вузов в области радиоэлектроники не работают по полученной профессии и не создают отечественные устройства, а идут торговать ими - устраиваются менеджерами по продажам этой техники. Об этом сказал в Госдуме замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
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Причины такого положения дел просты: низкие зарплаты инженеров, проблемы с социальными гарантиями и карьерными возможностями, считает чиновник. А гендиректор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина отметила, что на российском рынке радиоэлетроники большая часть игроков на нем занимается перепродажей иностранного оборудования, а не разработками. Мест для квалифицированных кадров в России немного, а те, что есть, заняты сотрудниками с опытом. В торговле же все проще, быстрее и выгоднее для молодежи. Там даже часто предоставляют гибкий график работы.

На этом же круглом столе сенатор Айрат Гибатдинов предложил объявить 2026 год Годом рабочих специальностей. Это вернет престиж рабочим и инженерным специальностям. Правда, 2023 год, который был Годом педагога и наставника, не улучшил плачевного положения учителей, а в 2024 году - Году семьи - не улучшилось положение семей. Сенатор считает, что надо подключать инструменты финансовой мотивации: гранты, налоговые льготы для предприятий и т.п.

Одной из причин массового ухода инженеров-радиоэлектронщиков в торговлю может быть и то, что инженерами эти выпускники являются только по диплому. В стране очень сильно упало преподавание математики и естественно-научных предметов в школе, соответственно, резко снизился уровень выпускников и студентов в математике, физике и др. Уровень подготовки в школе такой, что хорошими инженерами могут стать всего 15-20 тыс. из всех абитуриентов в год, считает член-корреспондент РАН и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев. Почти то же самое, только более мягко говорит вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ГК "Аквариус" Айнура Кошоева. Она отмечает, что молодые люди зачастую приходят в вуз без понимания того, чем хотят заниматься в жизни, а потом не хотят работать по специальности.

Как сообщалось, только половина выпускников вузов с инженерных специальностей работают по профессии. Притом что в стране не хватает сотен тысяч инженеров.

Теги: инженеры, торговля, выпускники


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