На Урале продавщица "Столото" избежала наказания за растрату более тысячи билетов

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о растрате, в котором фигурируют лотерейные билеты. Обвиняемая женщина не понесла никакого наказания.

Ранее сообщалось, что она работала продавцом-консультантом торговой точки "Столото" и однажды решила поискать билеты с крупным денежным выигрышем. Продавщица стирала защитный слой игрового поля билетов, ничего за них не платив. Найдя победные билеты, женщина выкупала их и затем получала по ним деньги.

Точную сумму выигрыша следствию выяснить не удалось, но было установлено, что продавщица стерла 1 тысячу 183 лотерейных билета общей стоимостью более 271 тысячи рублей. Когда махинации вскрылись, на женщину завели дело по статье "Присвоение и растрата в крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в Краснотурьинском городском суде, сама она вину полностью признала и раскаялась. Также она попросила прекратить дело в связи с примирением сторон, так как полностью возместила ущерб и принесла извинения.

Приговором суда женщине был назначен штраф в 100 тысяч рублей. Однако с учетом решения об изменении категории преступления с тяжкого на средней тяжести, совершения его впервые и полного возмещения ущерба, суд освободил продавщицу билетов от наказания в связи с примирением сторон.