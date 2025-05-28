Дуров ответил на вопрос о том, является ли он "российским активом"

Создатель Telegram Павел Дуров заявил на форуме в Осло по видеосвязи, что он русский и скорее умрет, чем станет чьим-то активом.

Так он ответил на вопрос о том, является ли он "российским активом". "Я думаю, что люди, выражающие такое мнение, очень немногое знают о моей биографии и о том, чем я занимался до Telegram, что я делал с Telegram, а также о роли, которую моя предыдущая компания — VK — и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", — заявил миллиардер.

Ранее Дуров заявил, что руководство одной из стран Западной Европы попросило мессенджер "заставить замолчать консервативные голоса в Румынии". Основатель Telegram, по его словам, категорически отказал просителю. Он не назвал страну, попросившую платформу о блокировке каналов румынских политиков.