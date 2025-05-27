В Челябинске две пассажирки получили ожоги в автобусе

В Челябинске две пассажирки автобуса получили ожоги в автобусе из-за неисправности системы кондиционирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел во время следования автобуса по маршруту по ул. Энгельса. Водитель не оказал помощи пострадавшим. Девушкам пришлось самим добираться до медицинского учреждения. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов пассажирами автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.