Структуры Владимира Потанина получили почти 10% Яндекса

Структуры Владимира Потанина продолжают консолидировать активы в финтех компаниях. Сегодня стало известно, что компания "Каталитик Ппил", принадлежащая "Т-технологиям" и "Интерросу", получила напрямую 9,95% МКПАО Яндекс.

"Интеррос" – компания, управляющая активами миллиардера Владимира Потанина. "Т-технологии" – холдинговая компания, управляющая в том числе Т-банком. В "Т-технологиях" у "Интерроса" 41,4% акций, то есть крупнейший пакет.

Стоит отметить, что у структур Потанина была доля и в объединении инвесторов, которые купили российскую часть Яндекса в 2024 году – закрытом паевом инвестиционном фонде. В целом фонд владеет 64,58% капитала Яндекса. Но если раньше инвесторы владели Яндексом через инвестиционные паи, теперь структура владения меняется и акции передаются инвесторам напрямую.

Накануне стало известно, что "Каталитик Пипл" приобрела компанию "Меридиан-Сервис", у нее в паевом фонде было 10%. Компания принадлежала структурам экс-зампред правления "Газпрома" Александру Рязанову.