День открытых дверей показал, как организовали "Добрые дела" благотворители Екатеринбурга

В Екатеринбурге отметил второй день рождения первый и единственный в городе цех по производству благотворительных обедов на доставку под названием "Кухня добрых блюд". В канун знаковой даты журналистам показали всю организационную кухню этого благотворительного проекта и не только.

Ежедневно фонд "Люблю и благодарю" кормит обедами из трёх блюд 800 человек. Раздача идёт в Екатеринбурге, Первоуральске, Берёзовском (соответственно, семь точек, две и одна). За два года работы приготовлено и передано нуждающимся 329 тыс. 56 комплексных обедов. Всего такую поддержку получили 5 тыс. человек.

Небольшой цех квартирует в помещении, которое арендуется у администрации города на безвозмездной основе. Работают здесь добровольцы и волонтеры.

Волонтёр Ирина Тодорашко рассказала журналистам, что основная ее работа приходится на вторую половину дня, а утреннее время она посвящает волонтёрству, которая считает для себя отдушиной.

Подопечная фонда Маргарита Семёновна с удовольствием пользуется помощью: "Я увидела очередь, поинтересовалась, мне сообщили, что дают благотворительные обеды. Пенсия у меня маленькая. Решила – дай попробую. Так я стала подопечной".

Директор фонда "Люблю и благодарю" Римма Мочалкина отметила, что, открывая каждую новую точку выдачи обедов сотрудники фонда устанавливают рабочие контакты с представителями соцзащиты. Получают список нуждающихся. И добавила, что постепенно начинают приходить на обеспечение питанием и те, кто не состоит на учёте в соцзащите.

Главный критерий, которого придерживаются сотрудники фонда – нуждаемость. И не только в части питания.

"Обеды – это точка входа, думаем о расширении инфраструктуры. Размышляем о создании социальной прачечной. Также у нас работает юрист, социальный работник помогает оформить льготы", - сказала Мочалкина.

После экскурсии по цеху журналистам показали и процесс выдачи обедов. Первый адрес на Коуровской обслуживает 80 подопечных. Один из них оказался именинником.

"Ходил в столовую, женщины сказали, что тут можно получать обеды. Пошёл, узнал, записался. Всё устраивает. Хожу за обедами каждый день", - сказал Габайдулла Кабиров.

75-летняя Алевтина Лымарь отмечает: "Хочу поблагодарить сотрудников фонда. С какой бы просьбой не обратились, всегда помогают".

В пункте выдачи на проспекте Космонавтов поддержку получают две сотни горожан. 68-летний Николай Воскресенский узнал о возможности получить обед от соседей. Живёт один и уже четвертый год получает помощь.

"Когда могу идти, прихожу, когда не получается, звоню, что не приду. Написал заявление, чтобы помогли с лекарствами", - сказал Воскресенский, уточнив, что также фонд помог ему с продуктовым набором и одеждой.

Руководитель благотворительного фонда "Добрые дела" Дарья Звягинцева (собственный фонд "Общества Малышева 73", через который холдинг реализует 13 благотворительных программ), рассказала, что организация питания для нуждающихся – это крупное направление деятельности.

"Кухня добрых дел" организует выездное питание. Продолжается проект "Благотворительная столовая", число обращений в которую растет. В 1 квартале 2025 по сравнению с 1 кварталом прошлого года рост на 10%. В 2024 году столовая обеспечила 351 тыс. обедов, за период январь-апрель текущего года – 116 тыс. обедов.

"Опыт показал, что работать нужно в долгую. Эффективность благотворительных программ становится заметной после 5-6 лет реализации. Такой подход позволит и правильно подобрать партнеров, и нарастить компетенции, и лучше понимать, что происходит в сфере, которую поддерживаешь. Для нас было важно в последние три года сохранить объем финансирования на уровне не меньше, чем раньше, что бы не происходило на рынке. Мы эту задачу пока выполняем", — говорит Дарья Звягинцева.

По ее словам, сейчас благотворительная деятельность приобретает особую значимость, так как количество пожертвований по информации представителей разных НКО, резко сокращается – от 10 до 40%, а потребности уязвимых групп населения остаются высокими.

"Если отказывать им в поддержке сейчас, то фонды растеряют команду. Квалифицированных специалистов невозможно заменить мгновенно. Прекращение финансирования всегда означает прекращение непрерывности оказания помощи. Это особенно важно, если речь об уходе, например. И только регулярные пожертвования позволяют фондам планировать работу. Без регулярного финансирования ресурсы истощатся, и последствия будут катастрофическими", — отмечают в фонде "Добрые дела".