День открытых дверей показал, как организовали "Добрые дела" благотворители Екатеринбурга

27 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

День открытых дверей показал, как организовали "Добрые дела" благотворители Екатеринбурга

В Екатеринбурге отметил второй день рождения первый и единственный в городе цех по производству благотворительных обедов на доставку под названием "Кухня добрых блюд". В канун знаковой даты журналистам показали всю организационную кухню этого благотворительного проекта и не только.

Ежедневно фонд "Люблю и благодарю" кормит обедами из трёх блюд 800 человек. Раздача идёт в Екатеринбурге, Первоуральске, Берёзовском (соответственно, семь точек, две и одна). За два года работы приготовлено и передано нуждающимся 329 тыс. 56 комплексных обедов. Всего такую поддержку получили 5 тыс. человек.

Обеды(2025)|Фото: Накануне.RU

Обеды(2025)|Фото: Накануне.RU

Обеды(2025)|Фото: Накануне.RU

Небольшой цех квартирует в помещении, которое арендуется у администрации города на безвозмездной основе. Работают здесь добровольцы и волонтеры.

Волонтёр Ирина Тодорашко рассказала журналистам, что основная ее работа приходится на вторую половину дня, а утреннее время она посвящает волонтёрству, которая считает для себя отдушиной.

Подопечная фонда Маргарита Семёновна с удовольствием пользуется помощью: "Я увидела очередь, поинтересовалась, мне сообщили, что дают благотворительные обеды. Пенсия у меня маленькая. Решила – дай попробую. Так я стала подопечной".

Обеды, волонтёры, подопечные(2025)|Фото: Накануне.RU

Погрузка обедов в машину(2025)|Фото: Накануне.RU

Директор фонда "Люблю и благодарю" Римма Мочалкина отметила, что, открывая каждую новую точку выдачи обедов сотрудники фонда устанавливают рабочие контакты с представителями соцзащиты. Получают список нуждающихся. И добавила, что постепенно начинают приходить на обеспечение питанием и те, кто не состоит на учёте в соцзащите.

Главный критерий, которого придерживаются сотрудники фонда – нуждаемость. И не только в части питания.

"Обеды – это точка входа, думаем о расширении инфраструктуры. Размышляем о создании социальной прачечной. Также у нас работает юрист, социальный работник помогает оформить льготы", - сказала Мочалкина.

Римма Мочалкина(2025)|Фото: Накануне.RU

Лилия Хабибуллина, Олег Хабибуллин, Римма Мочалкина(2025)|Фото: Накануне.RU

После экскурсии по цеху журналистам показали и процесс выдачи обедов. Первый адрес на Коуровской обслуживает 80 подопечных. Один из них оказался именинником.

"Ходил в столовую, женщины сказали, что тут можно получать обеды. Пошёл, узнал, записался. Всё устраивает. Хожу за обедами каждый день", - сказал Габайдулла Кабиров.

75-летняя Алевтина Лымарь отмечает: "Хочу поблагодарить сотрудников фонда. С какой бы просьбой не обратились, всегда помогают".

Подопечные фонда "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

Подопечные фонда "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

В пункте выдачи на проспекте Космонавтов поддержку получают две сотни горожан. 68-летний Николай Воскресенский узнал о возможности получить обед от соседей. Живёт один и уже четвертый год получает помощь.

"Когда могу идти, прихожу, когда не получается, звоню, что не приду. Написал заявление, чтобы помогли с лекарствами", - сказал Воскресенский, уточнив, что также фонд помог ему с продуктовым набором и одеждой.

Подопечные фонджа "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

Подопечные фонда "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

Подопечные фонда "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

Руководитель благотворительного фонда "Добрые дела" Дарья Звягинцева (собственный фонд "Общества Малышева 73", через который холдинг реализует 13 благотворительных программ), рассказала, что организация питания для нуждающихся – это крупное направление деятельности.

"Кухня добрых дел" организует выездное питание. Продолжается проект "Благотворительная столовая", число обращений в которую растет. В 1 квартале 2025 по сравнению с 1 кварталом прошлого года рост на 10%. В 2024 году столовая обеспечила 351 тыс. обедов, за период январь-апрель текущего года – 116 тыс. обедов.

"Опыт показал, что работать нужно в долгую. Эффективность благотворительных программ становится заметной после 5-6 лет реализации. Такой подход позволит и правильно подобрать партнеров, и нарастить компетенции, и лучше понимать, что происходит в сфере, которую поддерживаешь. Для нас было важно в последние три года сохранить объем финансирования на уровне не меньше, чем раньше, что бы не происходило на рынке. Мы эту задачу пока выполняем", — говорит Дарья Звягинцева.

Подопечные фонда "Люблю и благодарю"(2025)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, сейчас благотворительная деятельность приобретает особую значимость, так как количество пожертвований по информации представителей разных НКО, резко сокращается – от 10 до 40%, а потребности уязвимых групп населения остаются высокими.

"Если отказывать им в поддержке сейчас, то фонды растеряют команду. Квалифицированных специалистов невозможно заменить мгновенно. Прекращение финансирования всегда означает прекращение непрерывности оказания помощи. Это особенно важно, если речь об уходе, например. И только регулярные пожертвования позволяют фондам планировать работу. Без регулярного финансирования ресурсы истощатся, и последствия будут катастрофическими", — отмечают в фонде "Добрые дела".

Цех производства обедов "Кухня добрых блюд"(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, "Кухня добрых блюд", обеды


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети