Жительницу Сочи будут судить за фиктивную прописку причастного к теракту в "Крокусе"

Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности в Подмосковье.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле".

По данным МВД, женщина за деньги фиктивно поставила на регистрационный учет в принадлежащем ей домовладении приезжего из Таджикистана, "не имея намерения предоставлять свое жилье для проживания". Ей предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ. Фигурантке грозит наказание до трех лет заключения.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 года стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы четверо исполнителей и 15 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

Четверо непосредственных исполнителей устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.