На Урале экс-бухгалтера отправили в колонию за хищение более 4 млн рублей

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о хищении более 4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась бывший главный бухгалтер социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верхнесалдинского района. Как показало расследование, с февраля 2018 по май 2024 года она похищала средства учреждения.

"Внося заведомо ложные сведения в реестры и платежные поручения на перечисление заработной платы работникам, женщина похитила с расчетных счетов социально-реабилитационного центра свыше 4,4 млн рублей", - говорится в материалах дела.

Верхнесалдинский районный суд назначил экс-бухгалтеру 2 года колонии общего режима. Учитывая, что женщина возместила 200 тысяч рублей, в пользу учреждения с нее взыскано 4,2 млн рублей.