27 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Заявление на получение льгот в рамках программы «Семья – оплот Русского Севера» вологжане могут оформить в режиме онлайн

Сервис «Рождение ребенка» на портале Госуслуг дополнен новыми мерами поддержки для молодых и многодетных семей, которые введены по инициативе Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

«Шаг за шагом повышаем уровень цифровизации в регионе. Важно дать вологжанам возможность получить доступ к государственным услугам в любой момент, не выходя из дома. Повышение качества жизни и комфорта людей - одна из наших главных задач», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Цифровой сервис «Рождение ребенка» содержит комплексную информацию обо всех федеральных и региональных мерах поддержки для семей с детьми. На данный момент он включает 40 таких мер, среди которых – получение свидетельства о рождении, льготное приобретение жилья, компенсация на оплату ЖКХ, запись в детский сад. 

Коллаж, семья(2024)|Фото: Накануне.RU

Теперь на портале Госуслуг также можно оформить:  единовременную выплату 100 тысяч рублей на первого ребенка вологжанкам в возрасте до 25 лет; единовременную выплату 300 тысяч рублей на третьего ребенка и последующих детей в молодой семье; ежемесячную компенсацию до 20 тысяч рублей на найм жилья для молодых семей с детьми.

Все льготы и выплаты собраны на едином сайте сервиса «Рождение ребенка» по ссылке.

Развитие электронной системы предоставления госуслуг реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который был инициирован Президентом.

Теги: георгий филимонов, семья оплот русского севера, выплаты,


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