Лавров: Решение позволить Киеву бить дальнобойным оружием было принято давно и тайно

Есть основания полагать, что в Германии давно и тайно приняли решение разрешить Украине дальнобойные удары по территории России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Он вчера сказал с таким пафосом, что отныне и вовеки никаких ограничений на дальность ударов не остается", - цитирует ТАСС министра. Однако позже, по его словам, вице-канцлер ФРГ сказал, что "вообще ни о чем подобном речь не шла и не идет".

"А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине", - заявил глава МИД РФ. По его мнению, это "лишний раз наводит нас на мысли", что решение разрешить Украине наносить удары по целям на российской территории было принято давно, но держалось в тайне.

26 мая Мерц заявил, что Англия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер. Позже Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

В Госдуме заявили, что Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.