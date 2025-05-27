С начала пожароопасного сезона югорчан оштрафовали на 216 тысяч рублей

В Югре с начала пожароопасного сезона, который стартовал в регионе месяц назад рассмотрено 57 постановлений по фактам нарушений, представляющих угрозу возникновения пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Три постановления вынесены в отношении органов местного самоуправления, среди них одно предупреждение и два штрафа на общую сумму 42 тыс. руб. 54 постановления вынесены в отношении граждан - 18 предупреждений и 36 – штрафов на общую сумму 216 тыс. руб.

В МЧС напоминают, что гражданину, предоставившему достоверную информацию, выплачивается денежное вознаграждение в размере 20 тыс. руб.

"Для получения вознаграждения необходимо направить сообщение в МВД России или МЧС России по автономному округу. Ваша информация поможет привлечь виновных к ответственности и предотвратить новые трагедии", - говорится в сообщении.