В Екатеринбурге срываются планы по строительству пожарных водоемов

Районные администрации Екатеринбурга не исполняют мероприятия по строительству подземных пожарных водоемов. Об этом рассказал председатель Счётной палаты Александр Гетманчук на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности. Сроки срываются в Чкаловском, Верх-Исетском и Кировском районах.



Так, в 2024 году не были освоены средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) в размере 350 тыс. рублей на строительство подземного пожарного резервуара в районе железнодорожной станции Приисковая в поселке Шабры.

"В 2025 году на эти цели предусмотрены средства в размере 7 млн рублей. Но проведенный в марте-апреле 2025 года аукцион на разработку ПСД, опять же на 300 тысяч, снова не состоялся", - сказал Гетманчук.



В результате к фактическому выполнению работ подрядчик приступит только в осенне-зимний период, в течение которого не рекомендуется проводить отдельные виды работ.

Аналогичная ситуация складывается со строительством подземного пожарного водоема по улице Нижней и улице Торфяная в поселке Палкинский Торфяник Верх-Исетского района, отметил Гетманчук.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко объяснил задержку по срокам тем, что участки под сооружения выделяются из неразграниченных земель, и с их переоформлением затягивают областные ведомства.



По его словам, районные администрации настроены завершить все мероприятия к ноябрю.

Однако Александр Гетманчук скептически оценил возможности районов закончить подготовку к строительству пожарных водоемов самостоятельно.

"Они в 2024 году этого не сделали. В 2025 году они снова это не сделали. Уповать на то, что у них получится еще раз? Проще брать в свои руки и делать самим. Потому что если руки у людей не из того места, они не могут раз за разом это сделать, значит, надо что-то делать с этим. Пожарные водоемы – жизненно необходимая вещь", - констатировал он.