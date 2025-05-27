Москвичей ждут ночи как в Сочи

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре, которая наступит в ближайшие сутки. Такая температура воздуха будет держаться днем, но и ночью она не опустится ниже +15 градусов, наступят так называемые тропические ночи.

В Гидрометцентре России отметили, что на окраинах столицы по ночам температура воздуха будет +15…+20 градусов, в центре города – на 2-3 градуса выше. Такие ночи характерны для Сочи, но не для Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда.

Москвичам посоветовали постоянно пить и стараться не находиться на солнце в полуденные часы.