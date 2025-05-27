В Прикамье физрук заставил должников сдавать зачет по лыжам в мае

В Краснокамском политехническом техникуме преподаватель физкультуры Николай Казанцев за неделю до начала лета принимал у студентов нормативы по лыжам.

Видео сдачи нормативов опубликовал Ural Mash.

Причиной стала задолженность студентов.

"Студенты прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. Так что виноваты сами", — пишет Sport Baza со ссылкой на слова учителя физкультуры. Сообщается, что в конечном итоге педагог сжалился над прогульщиками и проставил им зачет.

В краевом Минобре заявили, что с педагогом проведена беседа о недопустимости применения таких способов ликвидации задолженностей студентов.