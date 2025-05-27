Георгий Филимонов обсудил с Григорием Гуровым развитие сети молодежных центров на Вологодчине

27 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов обсудил с Григорием Гуровым развитие сети молодежных центров на Вологодчине

В столице прошла рабочая встреча Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Гурова.

«Пригласил Григория Александровича на первый Всероссийский молодёжный фольклорный форум, который пройдёт 14-17 августа у нас в регионе. Его участниками станут более 300 человек со всей страны. Впервые в России объединим творческую молодёжь на основе традиционной российской культуры. Кроме того, готовим подписание соглашения о сотрудничестве в реализации молодёжной политики в рамках Петербургского международного экономического форума. Продолжим укреплять связи с Федеральным агентством по делам молодёжи», - рассказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Обсуждали в ходе встречи развитие сети молодёжных центров на Вологодчине.

Ранее в регионе отремонтировали объекты в Вологде и Череповце, открыли Центр патриотического воспитания. В ближайшее время новые молодежные пространства появятся в Вологодском, Бабаевском, Великоустюгском и Череповецком муниципалитетах и будут отремонтированы существующие в Соколе. В рамках конкурса «Регион для молодых» запланировано открыть ещё три молодежных центра и обновить два действующих.

«В этом году на развитие сферы направляем 343 миллиона рублей, в том числе 260,8 миллиона рублей областных средств. Увеличили до восьми миллионов рублей объём финансирования областного конкурса молодёжных проектов. Ввели гранты на развитие добровольчества. С этого года предоставляем субсидии муниципалитетам на повышение эффективности реализации молодёжной политики. Также довели зарплату специалистов учреждений молодёжной политики до уровня работников сферы культуры», - добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Напомним, что в прошлом году Вологодчина стала лидером по развитию добровольчества. При поддержке федерального центра в области реализуется программа «Регион добрых дел». Кроме того, для муниципальных «Добро.Центров» учреждены гранты, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.

Теги: георгий филимонов, григорий гуров, молодежная политика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети