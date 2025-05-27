Георгий Филимонов обсудил с Григорием Гуровым развитие сети молодежных центров на Вологодчине

В столице прошла рабочая встреча Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Григория Гурова.

«Пригласил Григория Александровича на первый Всероссийский молодёжный фольклорный форум, который пройдёт 14-17 августа у нас в регионе. Его участниками станут более 300 человек со всей страны. Впервые в России объединим творческую молодёжь на основе традиционной российской культуры. Кроме того, готовим подписание соглашения о сотрудничестве в реализации молодёжной политики в рамках Петербургского международного экономического форума. Продолжим укреплять связи с Федеральным агентством по делам молодёжи», - рассказал Георгий Филимонов.

Обсуждали в ходе встречи развитие сети молодёжных центров на Вологодчине.

Ранее в регионе отремонтировали объекты в Вологде и Череповце, открыли Центр патриотического воспитания. В ближайшее время новые молодежные пространства появятся в Вологодском, Бабаевском, Великоустюгском и Череповецком муниципалитетах и будут отремонтированы существующие в Соколе. В рамках конкурса «Регион для молодых» запланировано открыть ещё три молодежных центра и обновить два действующих.

«В этом году на развитие сферы направляем 343 миллиона рублей, в том числе 260,8 миллиона рублей областных средств. Увеличили до восьми миллионов рублей объём финансирования областного конкурса молодёжных проектов. Ввели гранты на развитие добровольчества. С этого года предоставляем субсидии муниципалитетам на повышение эффективности реализации молодёжной политики. Также довели зарплату специалистов учреждений молодёжной политики до уровня работников сферы культуры», - добавил Георгий Филимонов.

Напомним, что в прошлом году Вологодчина стала лидером по развитию добровольчества. При поддержке федерального центра в области реализуется программа «Регион добрых дел». Кроме того, для муниципальных «Добро.Центров» учреждены гранты, которые предоставляются за счет средств областного бюджета.