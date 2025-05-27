Задержаны еще четверо членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных

Задержаны еще четверо членов бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба, которые в 1999 году участвовали в нападении на Дагестан и на псковских десантников в Чечне в феврале 2000 года. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Боевиков нашли по адресам проживания: на Ставрополье, в Ингушетии, Дагестане и в Астраханской области. Им предъявлены обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Фигуранты заключены под стражу.

В марте военный суд оставил без изменений приговор члену банды Шамиля Басаева чеченцу Магомеду Алханову. Речь идет о 10 годах лишения свободы. По версии следствия, Алханов в 2000 году участвовал в нападении на десантников во время Второй чеченской войны, которое совершили банды Басаева и Хаттаба.