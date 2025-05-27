27 Мая 2025
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Три четверти учителей выступают за отмену ВПР

Эксперты "Актион Образование" (группа Актион) опросили учителей относительно всероссийских проверочных работ (ВПР) и получили однозначные результаты - они не нужны. Так ответили три четверти педагогов. Самое примечательное, что об этом написала правительственная "Российская газета".

Подавляющее большинство педагогов убеждены, что убирать нужно ВПР по всем предметам и во всех классах. Сейчас их пишут ученики вех классов начиная с 4-го, кроме выпускных 9-го и 11-го, которые говятся к ОГЭ и ЕГЭ.

63% учителей отмечают, что ВПР являются причиной стресса учеников, а 60% - что это стресс для самих учителей. Также 40% указали, что результаты ВПР ни на что не влияют, а школьники не относятся к ним серьезно. Так зачем усложнять жизнь школе, учителям и детям?

Ведущий эксперт "Актион Образование" Анна Ивлева говорит, что вокруг ВПР нездоровый ажиотаж, который отчасти поддерживают сами педагоги. Они заинтересованы в том, чтобы дети показали хорошие результаты. Другие эксперты недовольны тем, что это лишняя нагрузка на детей, а учителей заставляют проводить ВПР, хотя они не предусмотрены рабочими программами и планами и ни один школьник не обязан в них участвовать. Но администрация давит на всех, чтобы отчитаться о хороших результатах.

Также эксперты отмечают, что порочная особенность ВПР как внешнего независимого оценивания - это фактически выражение недоверия учителям, которых контролируют извне. Это прямо противоречит заявленной цели повышения статуса педагога. Будто бы те оценки, которые он выставляет ученикам, нужно еще проверять.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов пишет, что с текущего учебного года проведение ВПР стало обязательным для школ. А так как у детей есть право игнорировать их, то школам рекомендовано воздейстовать на детей, объявляя ВПР обязательной переводной аттестацией. То есть это своего рода шантаж учеников: не напишешь ВПР - в следующий класс не пустим.

"Значение ВПР для учеников резко повысилось, усилился соответствующий запрос к репетиторам, и ВПР даже стали пересдавать (в случае двойки), чего раньше не было в принципе", - отметил эксперт.

Теги: ВПР, учителя, школа


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