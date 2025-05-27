Песков: Атаки ВСУ на российские регионы не способствуют продвижению к миру

Наращивание интенсивности атак Киева по территории России диссонируют с устремлением к миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти действия Киева, они диссонируют с устремлением к мирному процессу, и, конечно, мы эти действия осуждаем, они не способствуют продвижению к миру", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что с 20 мая Киев кратно увеличил число атак беспилотниками и западными реактивными снарядами по гражданским объектам на территории России. Так, с этой даты по утро 27 мая средствами ПВО уничтожен и перехвачен 2331 украинский беспилотник, в том числе вне зоны СВО – 1465.

В министерстве подчеркнули, что в ответ российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.