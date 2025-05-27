На Украине заговорили об отказе от претензий на российские регионы

Два депутата Рады заявили, что пора отказываться от территориальных претензий к России. К этому можно добавить и интервью бывшего советник Зеленского Алексея Арестовича (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который заговорил практически российскими аргументами.

Депутат Рады Тарас Тарасенко признал, что Украине придется отказаться от территорий, но юридически признавать это нельзя. Он разделяет мнение, что для Украины "красными линиями" на переговорах являются армия, язык и вера, а не территории. Ведь солдаты ВСУ воевали за Украину, а не за конкретные территории. Скорее всего, Киеву придется заключать договор или меморандум без признания этих регионов российскими.

"Де-факто отказаться, а де-юре не признавать", - сказал депутат.

Продолжая же воевать за непонятные цели и чужие интересы, Зеленский совершает акт предательства родины, заявил арестованный депутат Рады Александр Дубинский.

Арестович и вовсе стал приводит почти те же аргументы, что и президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что Россия, какой бы она ни была, не может терпеть огромное антиросийское образование у своих границ.

"Российская официальная власть сосредотачивается на устранении причин *****, каковыми стала Украина как антипроект против России. Смена проектности – вот их цель. Но неофициальные лица говорят, смена проектности плюс переход в некую новую, общую проектность… Это перспектива целей, которые будут заявлены официально, если ближайший год или полгода опять не протрезвит [киевскую власть]", - сказал он.

Арестович снова призвал соглашаться на российский статус Крыма, Севастополя и четырех других регионов, пока не приходится признать что-то еще. За Украину воевать никто всерьез на Западе не будет, это надо понять, уверен он.

Показательно, что даже известный львовский русофоб и нацист Остап Дроздов, который в прошлом году призывал отказаться от Крыма, теперь говорит, что на Украине все должны осознать и уяснить невозможность захвата воссоединившихся с Россией регионов.

"Этот вопрос уже закрыт вообще, может, для идиотов еще открыт, я не знаю. Я не понимаю логики людей, которые до сих пор еще этого не понимают", - заявил Дроздов.

При этом у Зеленского собираются воевать с Россией бесконечно. Замглавы его офиса Ирина Верещук на днях призвала готовиться к продолжению военного конфликта, который надолго, независимо от того, будет перемирие или нет. По ее мнению, Россия для нынешнего режима в Киеве "остается врагом на десятилетия, если не на столетия", и надо настраивать украинских детей воевать против России.

Еще в конце 2024 года американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения Украины выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от территориальных претензий. Это вдвое выше, чем было годом ранее. По данным телеграм-канала "Легитимный", недавно прошел закрытый социологический опрос, который показал, что 76% украинцев хотят мира даже при условии потери территорий. Продолжения боевых действий хотят те, кто живет за границей.