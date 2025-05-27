27 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

На Украине заговорили об отказе от претензий на российские регионы

Два депутата Рады заявили, что пора отказываться от территориальных претензий к России. К этому можно добавить и интервью бывшего советник Зеленского Алексея Арестовича (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который заговорил практически российскими аргументами.
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Депутат Рады Тарас Тарасенко признал, что Украине придется отказаться от территорий, но юридически признавать это нельзя. Он разделяет мнение, что для Украины "красными линиями" на переговорах являются армия, язык и вера, а не территории. Ведь солдаты ВСУ воевали за Украину, а не за конкретные территории. Скорее всего, Киеву придется заключать договор или меморандум без признания этих регионов российскими.

"Де-факто отказаться, а де-юре не признавать", - сказал депутат.

Продолжая же воевать за непонятные цели и чужие интересы, Зеленский совершает акт предательства родины, заявил арестованный депутат Рады Александр Дубинский.

Арестович и вовсе стал приводит почти те же аргументы, что и президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что Россия, какой бы она ни была, не может терпеть огромное антиросийское образование у своих границ.

"Российская официальная власть сосредотачивается на устранении причин *****, каковыми стала Украина как антипроект против России. Смена проектности – вот их цель. Но неофициальные лица говорят, смена проектности плюс переход в некую новую, общую проектность… Это перспектива целей, которые будут заявлены официально, если ближайший год или полгода опять не протрезвит [киевскую власть]", - сказал он.

Арестович снова призвал соглашаться на российский статус Крыма, Севастополя и четырех других регионов, пока не приходится признать что-то еще. За Украину воевать никто всерьез на Западе не будет, это надо понять, уверен он.

Показательно, что даже известный львовский русофоб и нацист Остап Дроздов, который в прошлом году призывал отказаться от Крыма, теперь говорит, что на Украине все должны осознать и уяснить невозможность захвата воссоединившихся с Россией регионов.

"Этот вопрос уже закрыт вообще, может, для идиотов еще открыт, я не знаю. Я не понимаю логики людей, которые до сих пор еще этого не понимают", - заявил Дроздов.

При этом у Зеленского собираются воевать с Россией бесконечно. Замглавы его офиса Ирина Верещук на днях призвала готовиться к продолжению военного конфликта, который надолго, независимо от того, будет перемирие или нет. По ее мнению, Россия для нынешнего режима в Киеве "остается врагом на десятилетия, если не на столетия", и надо настраивать украинских детей воевать против России.

Еще в конце 2024 года американская социологическая служба Gallup получила данные, что 52% населения Украины выступает за мирное завершение военного конфликта путем отказа от территориальных претензий. Это вдвое выше, чем было годом ранее. По данным телеграм-канала "Легитимный", недавно прошел закрытый социологический опрос, который показал, что 76% украинцев хотят мира даже при условии потери территорий. Продолжения боевых действий хотят те, кто живет за границей.

Теги: украина, территории


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