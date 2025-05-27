В Югре мигранта, сбившего женщину с ребенком, признали виновным

В Сургутском районе вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ДТП, в результате которого погибли женщина с ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Мигранта признали виновным по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами), ч. 1 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Установлено, что 5 октября 2023 года в деревне Лямина осужденный не справился с управлением и сбил семью из трех человек. От полученных травм женщина и ребенок скончались, мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями средней степени тяжести.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев.

Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей стороны в счет компенсации морального вреда взыскана денежная сумма в размере 3 млн рублей.