ВС предлагает не лишать свободы наркоманов, у которых впервые нашли наркотики

Верховный суд России готовит поправки в Уголовный кодекс, смягчающие наказание за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Предполагается, что таким людям будут чаще назначать лечение от наркозависимости вместо колонии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, ужесточались. Но анализ судебной практики показывает необходимость "более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков".

Суд указывает на то, что чаще всего обвиняемые по этому пункту статьи – наркоманы, а не наркоторговцы, а значит их надо лечить, а не отправлять в колонию.

Для тех, кто совершил преступление впервые (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (ч. 1 ст. 231 УК РФ) и незаконную выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества (ст. 233 УК РФ), предлагается не лишать свободы, но, возможно, принудительно лечить и обязать пройти реабилитацию.

Предлагается также снизить максимальное наказание за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта (с 10 до 5 лет), а если речь идет об особо крупном размере – с 15 до 10 лет.

Еще одно послабление – возможность отсрочки наказания в виде лишения свободы для наркоманов, высказавших желание добровольно пройти лечение (если преступление совершено впервые).

Кроме того, Верховный суд предложил убрать норму, когда один день под стражей осужденным по ч. 2 и ч. 3 ст. 228 УК РФ приравнивается к 1 дню лишения свободы, как и для осужденных за терроризм, передает ТАСС.