Синоптики: аномальная жара в Свердловской области продержится до начала июня

Аномальная жара, которая на этой неделе придет в Свердловскую область, продержится до начала июня. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, на протяжении текущей недели антициклон определит преимущественно сухую и теплую погоду. Температура будет нарастать, наиболее жаркими станут пятница, суббота и воскресенье. По прогнозам, в эти дни температура достигнет 27-32 градусов.

"28 мая – 2 июня в Свердловской области ожидается аномально жаркий период при средней суточной температуре воздуха выше нормы на 7-8 градусов", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Стоит отметить, что аномальная погода наблюдается не только на Среднем Урале. Так, в Новосибирске за четыре дня до наступления календарного лета внезапно выпал снег.