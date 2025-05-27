Мерц: Решение по дальнобойному оружию для Киева приняли еще несколько месяцев назад

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия приняли еще несколько месяцев назад.

"Насколько мне известно, и я повторил это вчера, страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий", - приводит слова Мерца РИА Новости.

26 мая Мерц заявил, что Англия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер.

В Госдуме заявили, что Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.