27 Мая 2025
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Наука и техника Забайкальский край
Фото: gtrkchita.ru/скрин

Забайкальские студенты изготовили серию дронов "Блоха" для бойцов СВО по заказу депутатов регионального парламента

По заказу депутатского корпуса Заксобрания Забайкалья в лаборатории робототехники Забайкальского Государственного университета изготовили серию наземных дронов, которая после прохождения полевых испытаний будут переданы в распоряжение 29-й Армии.

"В этот раз мы отправим в помощь нашим бойцам наземные беспилотники "Блоха", которые могут выполнять роль разведчиков-камикадзе. Их миссия - разведка и атака целей с высокой точностью. По нашему заказу серию таких аппаратов сделали в лаборатории робототехники Забайкальского госуниверситета, а с доставкой груза поможет наш Народный фронт", - рассказал спикер Забайкальского Заксобрания Юрий Кон.

Юрий Кон(2025)|Фото: t.me/zabdeputat

Необходимо напомнить, что с начала СВО парламентарии Забайкалья ежемесячно перечисляют однодневную зарплату в помощь бойцам-землякам. На собранные средства приобретаются тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, другая необходимая техника и гуманитарная помощь, согласно заявкам бойцов.

Студенты Забайкальского государственного университета разработали несколько наземных роботизированных комплексов для бойцов специальной военной операции, которые назвали "Блоха".

Это компактный, быстрый и мобильный робот, который сможет проехать туда, куда не сможет добраться большая техника. Сам механизм был разработан бойцы СВО. Их схему студенты взяли за основу, усовершенствовали и собрали первую пробную партию.

Глава регионального отделения ВСКС, студент ЗабГУ Иван Бармин поясняет: “По массе и своим габаритам может доставлять какие-то мелкие грузы, произвести разведку, где-то в каком-то случае может и подорваться. Если где-то что-то заминировали — это риск для жизни. А роботы — это грубо говоря железо, это не человеческая жизнь. Робот поехал, выполнил задачу. Если он подорвался и погиб, то следом едет второй”.

Первая партия роботов в размере 5 единиц уже в стадии готовности. С закупкой комплектующих помог депутатский корпус.

(2025)|Фото: gtrkchita.ru

Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Юрий Кон отметил: “Я рад, что в Забайкальском крае есть такие ребята, которые не только бойцы, которые воюют, но и здесь, на территории нашего края готовят для наших бойцов очень нужные установки. Финансирование от депутатов, свой однодневный заработок раз в месяц мы отчисляем на нужды СВО. Теперь я буду обращаться и к предпринимателям. Я знаю уже несколько предпринимателей, которые готовы вкладываться в эти дела”.

Также в робототехнической лаборатории энергетического факультета ЗабГУ студенты разбирают гироскутеры, дорабатывают их и превращают в дистанционно управляемые тележки, которые затем поступают в региональное отделение «Народного фронта».

(2025)|Фото: gtrkchita.ru/скрин

Молодые забайкальские инженеры создали уже несколько видов наземных беспилотников, изначально для спасательных операций, а сейчас адаптируют их для обороны страны.

Теги: заксобрание забайкальского края, юрий кон, робот, блоха, бойцы сво, лаборатория забгу


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