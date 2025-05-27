27 Мая 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев: Поддержка МСП – один из наших ключевых приоритетов

Накануне в День российского предпринимательства врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с представителем креативной индустрии малого бизнеса Анной Советовой.

Бренд Anna Sovetova – это дизайнерские изделия из знаменитого оренбургского пухового платка, паутинки, шали, сувениры и аксессуары. «Дом пуховой моды» Анны Советовой был открыт в 2013 год. Его изделия пользуются популярностью как у жителей, так и гостей региона, проект входит в национальный туристский маршрут Оренбургской области «Горизонты открытий».

Стоит отметить, что работы Анны Советовой получили высокую оценку Вячеслава Зайцева и Александра Васильева. С Валентином Юдашкиным была разработана совместная коллекция, изделия оренбургского предпринимателя пользовались большой популярностью на Международной выставке-форуме «Россия» и заняли свое место и на полках Универмага. В 2025 году была представлена коллекция одежды, разработанная и выполненная в коллаборации с «Шуйскими ситцами».

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Сейчас при поддержке Президентского фонда культурных инициатив дизайнер реализует проект «Культурно-выставочное пространство «Оренбургский пуховый платок. От прялки до подиума – 250 лет успеха».

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Цель проекта - создать пространство, в котором можно будет познакомиться с развитием промысла в XXI веке. Однако для успешной реализации проекта необходимо дополнительно финансирование.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

"Обсудили с Анной Ивановной варианты региональной грантовой поддержки, которая поможет масштабированию бизнеса. Оренбургский пуховый платок – это значимая часть культурного наследия Оренбуржья, и очень важно, что есть предприниматели, которые, несмотря на всю сложность процесса, сохраняют это уникальное ремесло. В регионе 64 тысячи субъектов МСП и 138 тысяч самозанятых. Это люди, от которых во многом зависит экономическое развитие нашего региона, узнаваемость Оренбуржья в стране и даже в мире. Поэтому поддержка МСП – один из наших ключевых приоритетов, и мы, безусловно, продолжим эту работу в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика", – сказал врио губернатора Евгений Солнцев по итогам встречи.

Теги: евгений солнцев, предприниматель, оренбургский пуховый платок, малый бизнес


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