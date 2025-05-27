Из бюджета Тюменской области было выделено более 27 миллиардов рублей на поддержку семей

Из бюджета Тюменской области в 2024 году было выделено более 27 млрд руб. на поддержку семей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с отчетом о работе властей перед депутатами областной думы и общественностью, передает корреспондент Накануне.RU

Глава региона подчеркнул, что поддержка семей является приоритетом работы правительства и принесла свои плоды - численность населения растет.

"По итогам прошлого года, по приросту численности населения, наш регион занимает девятое место. В настоящее время у нас проживает уже более 1 млн 627 тыс. человек", - сообщил губернатор Моор.

Прошлый год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. В Тюменской области проживают более 270 тыс. семей с детьми. На предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми было выделено более 27 млрд руб.

Тюменская область в дополнение к федеральному материнскому капиталу предоставляет региональный материнский капитал на первого ребенка, а также на третьего и последующих детей. В 2024 году региональный материнский капитал получили более 13 тысяч семей. Семьям с детьми предоставляется единое социальное пособие. Его получателями стали 79,5 тыс. семей. Из областного бюджета на эти цели было выделено 14,5 млрд руб.