27 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Правительство ввело Национальный рейтинг вузов

Правительство РФ издало постановление о формировании Национального рейтинга вузов и профессиональных образовательных организаций.

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Он будет составляться на основе всего двух показателей: медианной зарплаты выпускников-очников через два года после завершения обучения и уровня их трудоустройства (через два года). Для вузов в перечне 8 областей образования: гуманитарные науки; здравоохранение и медицинские науки; инженерное дело, технологии и технические науки; искусство и культура; математические и естественные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки.

Телеграм-канал "Кипящий МИФИ" комментирует постановление так: главное - зарплата, чем больше - тем лучше. "Молодежь должна хотеть зарабатывать деньги, как можно больше и только их". Чем больше выпускников будет работать в крупных городах, особенно в Москве, тем выше будет позиция вуза, ведь именно в крупных городах наибольшие зарплаты.

"Всех ждем в городах и в Москве. Рейтинг будет способствовать оттоку молодежи в Москву. Чистые ИТ-университеты быстро "разделаются" с инженерными университетами в рейтинге", - имеется в виду, что зарплаты в ИТ-отрасли намного выше.

Интересно, что педвузы в этом рейтинге должны оказаться на самом дне, если, как того хотят власти, их выпускники должны приходить в школу, где мизерные зарплаты. То есть "повышение престижа профессии педагога" сопрягается с одновременным опусканием престижа педагогических вузов. Чтобы рейтинг педвузов не опускался, его выпускники не должны уходить в школу.

Данные для рейтинга - о медианной зарплате и занятости через два года после выпуска - Роструд будет получать от Соцфонда. Всего будут рейтинговать почти 5 тыс. федеральных и региональных образовательных организаций. Ожидается, что школьники и абитуриенты смогут использовать результаты национальных рейтингов для принятия решения, какой вуз или колледж выбрать, чтобы гарантированно трудоустроиться и получать достойную зарплату. Однако побочным эффектом рейтинга может стать появление вузов-изгоев, куда никто не захочет идти, зная, что он на самом дне.

Первый рейтинг должен быть опубликован уже до 15 июня, далее - в апреле.

Теги: вузы, рейтинг, зарплата, трудоустройство


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