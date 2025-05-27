В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в пяти аэропортах России, сообщает Росавиация.

Ограничения были сняты в 07:00 мск в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как сообщило Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили за ночь 99 украинских дронов. Больше всего БПЛА было сбито над Белгородской областью - 56. Еще 25 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 7 - над Владимирской, 5 - над Калужской, 4 - над Тульской областями и по 1 БПЛА - над Ростовской и Липецкой областями.