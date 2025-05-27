"Атомстройкомплекс" получил премию "Номер один"

Компания "Атомстройкомплекс" получила премию "Номер один" в номинации "Формирование городской среды".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, ежегодное вручение премии состоялось 26 мая, в день российского предпринимательства, в колонном зале Дома Севастьянова. Она была учреждена в 2016 году Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой.

В этом году премия присуждена в четырех номинациях: "Номер один" в росте производительности, в формировании городской среды, в освоении рынков РФ, а также креативный предприниматель "Номер один". Открыл церемонию врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который отметил, что бизнес в регионе – зрелый, профессиональный и креативный. Он всегда справляется с поставленными задачами, а самое главное – крепко растет и достигает поставленных целей.

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" удостоен премии в номинации "Номер один" в формировании городской среды. Она присуждается предприятиям строительной отрасли, внесшим значительный вклад в развитие комфортной городской среды, реализовавшим наиболее успешные проекты по благоустройству городских территорий, созданию пространства для жизни, социальных и спортивных объектов.

Только за 2023-2024 годы "Атомстройкомплекс" ввел в эксплуатацию 203 тысячи 512 квадратных метров недвижимости социального назначения, в числе которых – объекты, знаковые для Свердловской области. Награду из рук первого заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадия Чернецкого и председателя Уральского банка ПАО Сбербанк Петра Колтыпина получил заместитель генерального директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Александр Копылов. Он поблагодарил экспертное жюри за высокую оценку труда коллектива и отметил, что "Атомстройкомплекс" на протяжении 30 лет системно возводит в регионе не только жилье, но также объекты социальной инфраструктуры.

"Только за последние два года мы построили пять новых школ, одна из которых – флагманский образовательный объект региона Уральский губернаторский лицей, еще две передовые школы построены в рамках государственно-частного партнерства. Мы построили современную взрослую поликлинику в Академическом районе, выполнили работы по проектированию и строительству Дворца водных видов спорта, возвели два новых детских сада. Мы заинтересованы в том, чтобы наш родной регион был привлекательным для жизни, и продолжим прикладывать к этому все свои компетенции и усилия!", - заверил Копылов.