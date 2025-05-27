Студентов могут пустить преподавать в школы

Так как государство не может решить проблему нехватки учителей в школах, оно должно разрешить преподавать в школах студентам педвузов, зарплатные ожидания которых невысоки. Законопроект об этом в Госдуму внесли три депутата нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке, президентом РФ Владимиром Путиным было отмечено, что, согласно опросу родителей, проведенному в 2024 году, больше всего не хватает учителей математики, об этом сообщили 33% родителей, в то время как в 2018 году было только 15%. Четверть родителей упомянули проблему с учителями физики. При этом Минпрос считает, что дефицит учителей в школах составляет всего 1,8% от общего числа педагогов, но там считают только открытые вакансии.

К преподаванию в школах предлагается допускать студентов педвузов с четвертого курса. Это будто бы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в вузах с пользой для государства и общества. Фактически это означает признание того, что у государства не получается привлечь в школы выпускников педвузов, поэтому нужно разрешить подрабатывать студентам.

В то же время преподавание студентами в школах не может иметь сколько-нибудь существенных масштабов, так что данная инициатива дефицит педагогов не уменьшит. Сейчас сотни тысяч школьников в стране лишены возможности полноценно изучать предметы из-за отсутствия учителей, которые продолжают уходить из школ из-за мизерной зарплаты.

В 2023 году председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов заявил, что подобные идеи преследуют одну цель - экономить на образовании и не платить нормально учителям.