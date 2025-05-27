В Екатеринбурге экс-главу детсада, куда ходил убитый в семье опекунов Далер, отправили в колонию

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшей заведующей детсадом, в который ходил убитый в семье опекунов 5-летний Далер. Принудительные работы ей заменили на срок в колонии.

Расследование показало, что в августе 2022 года и.о. заведующей, получив от медперсонала детсада и воспитателя информацию о повреждениях на теле ребенка, не сообщила об этом в управление соцполитики, органы профилактики и правоохранителям. Более того, в конце августа 2022 года она представила в полицию сведения о не выявлении фактов травмирования воспитанников детсада, а также совершения противоправных действий.

Наконец, обвиняемая скрыла факт непосещения Далером детсада в течение 201 дня без уважительной причины. По версии следствия, в результате халатности и.о. заведующей опекун мальчика продолжала истязать его, и вечером 2 декабря 2022 года ребенок был убит.

25 февраля нынешнего года Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил экс-главе детсада 2 года лишения свободы, заменив это наказание на принудительные работы на 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства. В течение 2 лет она не сможет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, также по заявленному гражданскому иску с осужденной взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу отца Далера. Защита экс-заведующей обжаловала приговор. В итоге облсуд с учетом смягчающих обстоятельств снизил наказание до 1 года 10 месяцев лишения свободы, отменив таким образом принудительные работы.

Как уточнили в инстанции, отбывать срок в колонии женщина начнет по достижению ее ребенком 14-летнего возраста. А в части гражданского иска решение отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Чкаловский районный суд.