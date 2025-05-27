В России из-за атак БПЛА растет спрос на фиксированный доступ в интернет

В России на фоне временных ограничений мобильного интернета из-за атак украинских беспилотников операторы связи столкнулись с заметным ростом количества обращений на подключение фиксированного доступа в интернет.

Заявки поступают как со стороны бизнеса, так и от частных лиц, желающих обеспечить стабильную связь во время дачного сезона. В Москве и Московской области мобильный интернет ограничивали 7 и 9 мая для обеспечения безопасности празднования 80-летия Победы. Ограничения в работе мобильного интернета на майских праздниках затронули бизнес, включая службы такси, онлайн-торговлю и традиционный ретейл.

21 мая мобильный интернет отключили в Липецкой области по требованию военных в целях безопасности. Он также был ограничен в Тульской и Владимирской областях. Проблемы с услугой фиксировались в Москве и Московской области, а также в Туле, Саранске и Владимирской области.

В "Вымпелкоме" подтвердили, что мобильная связь в Подмосковье может работать с перерывами по независящим от компании причинам. О возможных трудностях с работой интернета сообщали и в "Мегафоне", сообщает Forbes.

Ранее жители и гости столицы жаловались на проблемы с транзакциями, на отсутствие мобильного интернета, сбои в работе банкоматов и т.д.