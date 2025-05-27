В Госдуме заявили, что "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем Taurus до России

Российская ракета "Искандер" может долететь до Берлина быстрее, чем ракеты Taurus производства ФРГ до городов России.

Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Так он отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины. Парламентарий указал, что Мерц забывает о возможности Москвы сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей национальной безопасности.

Ивлев выразил сомнения, что ракеты Запада долетят до целей в РФ, а не будут гарантировано сбиты на подлете. Кроме того, атака Киева может усугубить положение самой Украины, сообщает РИА Новости.

26 мая Мерц заявил, что Англия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер.