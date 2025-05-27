Медработники могут получить жилье по соцнайму

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 27 мая внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается дать врачам, медсестрам и фармацевтам право на получение жилья по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда.

При этом они должны в нем нуждаться. Как заявил лидер партии Сергей Миронов, инициатива направлена на поддержку медицинских и фармацевтических работников. По словам парламентария, педагоги уже имеют эту льготу, а в медицинской среде отсутствие такой возможности создает большое напряжение. "Нередко они живут в нечеловеческих условиях, это напрямую влияет на качество работы, и вкупе с низкими зарплатами приводит к острой нехватке кадров", - указал депутат.

Отмечается, что сегодня в России не хватает около 26 тыс. врачей, 50 тыс. среднего медперсонала, а решение проблемы при нынешнем социальном обеспечении и темпах повышения зарплаты займет десятилетия. Выход из сложившейся ситуации, как считает Миронов, может быть один: нужно повышать зарплаты и обеспечивать медиков жильем, сообщает РИА "Новости".

Ранее Миронов заявил, что зарплаты работникам "скорой помощи" в России нужно повысить. За два года дефицит кадров в системе здравоохранения увеличился еще на 10 тысяч человек. Заработать они могут больше только путем переработок.