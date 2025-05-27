Расширена программа льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова расширил программу льготного автокредитования на семьи с двумя детьми.

С середины мая программа была расширена на семьи, имеющие трех и более детей. В Минпромторге указали, что данная мера оказалась востребованной, и с 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей, сообщает "Интерфакс".

Базовая скидка по условиям программы составляет 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Программа действует для медработников, работников сферы образования, участников спецоперации и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Тем временем, в России за февраль банки выдали гражданам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд руб. Это минимальный показатель с весны 2023 года, заявили в Объединенном кредитном бюро.