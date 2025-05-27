Госдума: Россия сможет ответить "другим оружием" на дальнобойные ракеты ВСУ

Россия применит "другое оружие" ради безопасности своих городов от обстрелов, если Киев получит от ряда европейских стран дальнобойные ракеты и начнет их применять.

Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, у РФ есть способы противостоять, если заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца подтвердится на практике, сообщает РИА "Новости".

26 мая Мерц заявил, что Англия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Это означает, что "Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер.