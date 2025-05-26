Путин захотел задушить не до конца ушедшие из России западные сервисы

Президент России Владимир Путин высказался о работе зарубежных IT-сервисов, которые не до конца ушли с российского рынка. Заявление прозвучало во время встречи с представителями российских деловых кругов.

"Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью", - сказал президент.

Из России "никого не выгоняли, никому не мешали", компаниям "предоставляли максимально благоприятные условия для работы".

"А они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - приводит фрагмент выступления президента пресс-служба Кремля.



