Прокуратура внесла протест на изменение категории участка под строительства комплекса "Екатеринбург - Юг"

Прокуратура признала, что участку под строительство мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг" незаконно изменили категорию.

Как сообщили на странице в соцсети представители инициативной группы, выступающие против строительства мусорного полигона, им пришел ответ из прокуратуры на их обращение. Ведомство выявило существенные нарушения в распоряжении правительства Свердловской области по переводу категории земельного участка, граничащего с участками, рассматриваемыми под мусорный полигон.

"Документы, достоверно подтверждающие отсутствие иных вариантов размещения промышленного объекта не представлены. Испрашиваемое целевое назначение земельного участка на дату принятия оспариваемого распоряжения не соответствовало утвержденным документам территориального планирования, землеустроительной документации", - говорится в ответе прокуратуры.

Ведомство принесло протест на распоряжение областного правительства об изменении категории земель сельскохозяйственного назначения на категорию земель промышленности. Сейчас он находится на рассмотрении.

"Мы надеемся, что распоряжение будет отменено и категория участка вновь станет сельскохозяйственного назначения", - отмечают активисты.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер пообещал озвучить решение по месту строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг" в июне.