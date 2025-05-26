"КамАЗ" не будет выплачивать дивиденды за 2024 год на фоне убытков 2025-го

Совет директоров "КамАЗа" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год. Хотя минувший год был для компании весьма успешным – автопроизводитель сообщает о прибыли в 1,44 млрд руб. только за первый квартал 2024 года – в этом году убытки за тот же период составили уже 12,46 млрд руб. Выручка компании сократилась на 29,4%.

Ранее заместитель гендиректора "КамАЗа" Михаил Матасов заявил, что в этом году соединились сразу несколько критических факторов, которые могут сделать 2025-й самым сложным для компании за всю историю.

"Никогда в один год не соединялось несколько негативных факторов, в таких условиях мы еще не работали. В 2008-2009 гг. инфляция была 13%, рынок тяжелых грузовиков был 42 тыс. (продажи грузовиков в России за год – прим. ред.), техника наша была дешевле импортной. Да и 2020-й год с высоты 2025-го уже выглядит не так ужасно. Рынок тогда был 62 тыс., инфляция была в пределах 5%, ключевая ставка – 4,5%. Эти годы давали нам чувствовать себя относительно уверенно. 2025 год, к сожалению, большому вобрал в себя весь негатив всех предыдущих кризисов: инфляция, ключевая ставка, цена на нефть, санкции. Рынок тяжелых грузовиков мы прогнозировали 80 тыс., сейчас понижаем до "оптимистичного" прогноза 45-50 тыс. Нормальный рынок для России – 80-100 тыс.", - сказал Матасов на совещании в Совете Федерации, посвященном автопрому.

"Мы не стали хуже работать, но беспрецедентные запасы ввезенных в прошлом году азиатских машин очень давят на нас в добавок к твердому рублю. Любой импорт из Азии автоматически можно рассматривать как демпинг. А затраты на производство наших автомобилей растут. Экономически у нас сложности серьезные. Но мы не снижаем свои планы по локализации, все свои обязательства мы рано или поздно выполним", - добавил топ-менеджер.