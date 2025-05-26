Отдыхающие в Анапе купаются и загорают на загрязненных пляжах

В Анапе отдыхающие купаются в море с пятнами мазута, несмотря на запрет. Видео с одного из пляжей опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, люди приходят семьями, загорают и плавают в море. При этом заградительных бонов нет.

На прошлой неделе Роспотребнадзор признал, что пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края до сих пор не могут быть использованы для купания и отдыха.

18 апреля глава ведомства Анна Попова заявила, что курортный сезон в Анапе в этом году не откроется из-за состояния воды и грунтов после разлива нефтепродуктов в декабре 2024 года.