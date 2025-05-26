Патрушев: Запад меняет законы, чтобы досматривать суда, перевозящие грузы в интересах России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев считает, что страны Запада меняют законы, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России.

Об этом Патрушев заявил на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.

В пример он привёл действия властей Эстонии. Они под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, пишет РИА Новости.