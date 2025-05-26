Суд оставил в силе домашний арест газовикам по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Свердловский областной суд оставил в силе домашний арест сотрудникам "Газэкс", задержанным по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле.

1 августа 2024 года на улице Сибирская, 81 частично обрушился жилой дом. В результате погибли 11 человек, в том числе дети. Следствие полагает, что ЧП случилось из-за некачественного оказания услуг специалистами газовой службы.

Слесари Александра Ерыкина и Александр Алимов, а также мастер Максим Гривский обвиняются по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц". В апреле Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Ерыкиной, Алимова и Гривского до 1 августа 2025 года включительно.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Ерыкиной и Гривского подали апелляции. Они просили для своих подзащитных более мягкую меру пресечения. Однако облсуд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для изменения меры пресечения и оставил решение о домашнем аресте в силе.