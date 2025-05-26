"Дурачились с супругой": Макрон объяснил, за что получил от жены леща

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался объяснить конфуз, произошедший с ним и его женой Бриджит во время визита во Вьетнам.

Журналисты мировых СМИ запечатлели, как в салоне самолета перед выходом на трап Бриджит дала пощечину мужу. Он был явно обескуражен случившимся, но вовремя сообразил, что попал в объективы камер. Спускаясь по трапу, он предложил руку жене, но та демонстративно отстранилась.

"Мы препирались, а скорее даже дурачились с моей супругой", - заявил Макрон. Он добавил, что удивлен реакцией на случившееся: "Это стало планетарной катастрофой". "Люди говорят много глупостей. Надо, чтобы все успокоились", - добавил президент. Первая леди не комментировала ситуацию.

Личная жизнь пары находится под постоянным прицелом с момента вступления Макрона в должность. Многие видят мезальянс в разнице пары в возрасте, но последние годы супругам досаждает городская легенда о том, что Бриджит, якобы, является трансгендером. Первая леди даже подавала в суд на журналистов, распространяющих такую версию.