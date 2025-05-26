Депортированная мигрантка 11 лет жила в Нижневартовске по поддельному паспорту

Депортированная иностранка 11 лет жила в Нижневартовске по поддельному паспорту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Нижневартовску установили факт незаконного пребывания на территории РФ 36-летней иностранки. Она подала документы для получения вида на жительство и во время их проверки выяснилось, что в 2012 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было принято решение о нежелательности ее пребывания в РФ.

Установлено, что, осознавая незаконность своих действий, в 2014 году, находясь на родине, женщина получила новый паспорт с измененными персональными данными и повторно въехала на территорию России. В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации".

Материалы доследственной проверки направлены в Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям для принятия процессуального решения.