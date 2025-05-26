СМИ: Turkish Airlines отменила несколько рейсов из-за закрытия столичных аэропортов

Авиакомпания Turkish Airlines отменила несколько рейсов в столичные аэропорты из Стамбула и Антальи – из-за постоянных ограничений на прием и отправление самолетов, которые вводятся сегодня целый день во время атак беспилотников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристов и туроператоров.

В целом до 60% рейсов в столичных аэропортах отменены или прилетают не по графику. Так, на утро 26 мая 32 самолета ушли на запасные аэродромы.

"По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования. Агенты должны доносить новые сведения до путешественников. Туристам рекомендовано ожидать информации", – цитирует "Вестник АТОР" гендиректора туроператора PEGAS Touristik Анну Подгорную.

Турецкий авиаперевозчик в этом месяце уже отменял или переносил ряд рейсов в Москву – из-за перебоев в работе аэропортов, связанных с режимом безопасности.