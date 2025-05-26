Четыре страны сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине

Четыре страны – Англия, Франция, США и ФРГ – сняли ограничения по дальности с оружия, передаваемого Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев", - сказал Мерц в интервью телеканалу WDR, пишет РИА Новости.

Это означает, что "Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России", уточнил канцлер.